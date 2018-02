Vencimento de opções e agenda fraca devem caracterizar os mercados São Paulo, 18 de setembro - A agenda fraca do dia deve dar espaço para que os investidores se concentrem no vencimento, hoje, de opções sobre ações na Bolsa de Valores de São Paulo. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da segunda semana de setembro. BC/Focus - O Banco Central (BC) apresenta às 8h30 a pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros. Ministério/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas os resultados da balança comercial da semana até o dia 17 de setembro. EUA/Conta corrente - O Departamento do Comércio divulga o saldo em conta corrente do segundo trimestre às 9h30 (horário de Brasília). EUA/Fluxo de capitais - Às 10 horas (horário de Brasília), o Departamento do Tesouro divulga o fluxo de capitais de e para os EUA em julho. EUA/Construção - A Associação Nacional das Construtoras de Casas (NAHB) divulga às 14 horas (horário de Brasília) seu índice de atividade de setembro.