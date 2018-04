Venda da Cintra será investigada por comissão parlamentar A oposição à venda da cervejaria Cintra para a AmBev está ganhando corpo. Depois de manifestações da Petrópolis e da associação dos fabricantes de refrigerantes (Afrebras), é a vez do Legislativo paulista se movimentar em torno da operação, fechada no final de março. O deputado estadual Campos Machado, presidente estadual do PTB, protocolou na última quarta-feira um pedido para a criação de Comissão de representação para acompanhar investigações sobre a compra da cervejaria Cintra pela Ambev. Depois de oficializar os órgãos de defesa da concorrência e Ministério Público Federal, Machado pretende entrar em contato com as autoridades do Rio de Janeiro, onde a Cintra tem uma fábrica no município de Piraí. A outra fica em Mogi Mirim (SP). O objetivo da comissão será investigar a lisura da compra da Cintra, uma vez que a Petrópolis já havia fechado negócio para a aquisição da cervejaria. "Existe ainda uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo contrária à venda da empresa", disse. Para ele, a compra da Cintra tem como objetivo impedir que qualquer outra empresa do ramo possa expandir seus negócios na produção de cerveja, levando a uma "nítida caracterização de abuso do poder econômico". O deputado teme que a fábrica da Cintra em Mogi Mirim (SP) seja fechada, provocando a demissão dos funcionários. A AmBev, no entanto, nega que tenha planos de fechar as indústrias. De acordo com Machado, o investimento de R$ 5 bilhões anunciado pela AmBev para os próximos cinco anos poderá "barrar o crescimento de pequenas empresas com a ociosidade de suas indústrias". A formação da comissão deve ser votada em plenário ainda esta semana. Formada por sete a nove deputados de diferentes partidos, o grupo poderá ouvir pessoas do mercado e fazer investigações sobre a AmBev e o negócio com a Cintra.