Venda da TIM Brasil deve ser feita antes do fim do ano A Telecom Italia SpA (TI) pretende tomar a decisão final sobre a provável venda da TIM Brasil antes do final do ano, segundo o executivo-chefe da operadora, Riccardo Ruggiero. Durante evento do setor, Ruggiero declarou que a TI recebeu ofertas pela unidade, mas não divulgou os nomes das partes interessadas. "Estamos avaliando as propostas, levando em conta nossa posição no Brasil, para tomar uma decisão em um futuro próximo", disse o executivo. Segundo ele, a decisão deve ser tomada durante "as próximas cinco a seis semanas". A mexicana América Móvil SA, que no Brasil controla a Claro, é vista como a melhor posicionada para adquirir a unidade por aproximadamente US$ 7,7 bilhões. A maior rival do grupo na região, a espanhola Telefónica SA, disse que está monitorando a situação de perto, mas não confirmou se tem planos de apresentar uma proposta. A Telemar, maior operadora de telefonia fixa do País, e a Brasil Telecom também teriam interesse em lançar ofertas pela unidade, de acordo com relatos da imprensa local. Questionado sobre o destino que será dado aos recursos gerados pela venda da TIM Brasil, Ruggiero afirmou que no momento a TI está avaliando diversas possibilidades, incluindo a reestruturação da dívida, aquisições e investimentos para prosseguir com a cara atualização de sua divisão de telefonia fixa e operações de banda larga na Europa. A dívida da Telecom Italia chega a 39,5 bilhões de euros, montante quase equivalente ao seu atual valor de mercado. O grupo tem atravessado um período tumultuado nos últimos meses, depois de revelar um plano para separar sua divisão móvel, movimento que é visto como um precursor para a possível venda da TIM e despertou críticas do governo italiano e dos sindicatos. A discussão resultou na renúncia do presidente da Telecom Italia, Marco Tronchetti Provera, em setembro. Ruggiero, no entanto, disse ontem que a TI continua na trilha das fusões e aquisições, com ênfase no setor de banda larga na Europa. "Estamos buscando meios de melhorar nossa posição nos países em que já atuamos", acrescentou. O Brasil é o maior mercado de telefonia móvel da América Latina. Com a Claro, a América Móvil atende 22,2 milhões de assinantes no Brasil concentrando market share (participação de mercado) de 23,1%, o que a torna a terceira maior operadora local atrás da Vivo Participações - grupo controlado em parceria pela Telefónica e a Portugal Telecom - e da TIM Brasil. As informações são da Dow Jones.