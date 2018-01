Venda de automóveis cresce 20% em janeiro, aponta Fenabrave A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou hoje os dados fechados de janeiro - o melhor dos últimos dez anos para o comércio automotivo. Os números indicam um crescimento de 20,64% nas vendas totais de automóveis no primeiro mês de 2007, em relação ao mesmo mês do ano passado, totalizando 278.073 unidades. Na comparação com dezembro de 2006, houve uma queda de 18,50%. Os números incluem dados de vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários. Ontem a entidade havia divulgado dados fechados dos primeiros 29 dias e o estimado para os dias 30 e 31. No ranking de participação de mercado de automóveis e comerciais leves, a Fiat aparece em primeiro lugar, com 24,75% das vendas em janeiro, seguida pela Volkswagen, com 24,62%, GM, com 19,67%, e Ford, com 13,31%. Na lista dos carros mais vendidos no primeiro mês do ano o Gol aparece no topo, com 14.731 unidades, seguido pelo Palio com 14.285 unidades e Fox, com 10.244 unidades.