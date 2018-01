Venda de brinquedos da rede Sam´s Club sobe 84% no 2º semestre A rede de atacado Sam?s Club, do grupo Wal-Mart, registrou aumento de 84% na venda de brinquedos no segundo semestre de 2006, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, o mix de brinquedos cresceu 20%, para 150 itens. "Por ser atacadista, o Sam?s antecipa a sazonalidade e as vendas de artigos de Natal, por exemplo, começaram em agosto", diz o comunicado da empresa. Conforme a companhia, a estratégia para elevar as vendas de brinquedos foi trazer produtos inéditos no mercado. A Sam´s Club trabalha com fornecedores como Little Tikes, Mattel e Long Jump. "Entre as exclusividades destacam-se a edição especial da boneca Cinderela da Disney com efeitos especiais de luzes e sons, os brinquedos de controle remoto e as réplicas de carros antigos Lamborghini para colecionadores."