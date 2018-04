Venda de carro novo cresce 18,1% no 1º trimestre As vendas totais de automóveis no mercado interno somaram 193,5 mil unidades em março de 2007, o que representa crescimento de 31,8% sobre fevereiro e de 23,4% sobre março do ano passado. No acumulado do primeiro trimestre, as vendas totais atingiram 493,1 mil unidades, com expansão de 18,1% sobre o mesmo intervalo de 2006. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Segundo a entidade, a produção do setor somou 246,5 mil unidades no terceiro mês do ano, com crescimento de 21,1% sobre fevereiro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a produção evoluiu 7,4%. No acumulado de janeiro a março, as montadoras instaladas no País produziram 630,3 mil unidades, volume 4% superior ao registrado no acumulado do primeiro trimestre do ano passado. As exportações do setor automotivo somaram US$ 1,05 bilhão em março, com evolução de 12,8% sobre fevereiro e de 2,4% sobre o mesmo mês do ano passado. No trimestre, as vendas externas de automóveis somaram US$ 2,74 bilhões, com retração de 0,6% ante igual período do ano anterior.