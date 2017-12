Venda de imóveis e dados do comércio nos EUA podem indicar tendência São Paulo, 25 de julho - A divulgação de dados como o de vendas de imóveis residenciais nos Estados Unidos poderá indicar alguma tendência para os mercados em relação à maior economia do mundo, assim como os números sobre o desempenho do comércio e a confiança do consumidor. Ainda há a expectativa em relação aos resultado de grandes empresas nos EUA. EUA/Balanços - As companhias 3M, AK Steel, Amazon.com, AT&T, Colgate Palmolive, DuPont, JetBlue Airways, Legg Mason, Lockheed Martin, McDonald´s, Sun Microsystems e Xérox divulgam seus resultados do segundo trimestre nos Estados Unidos. EUA/Comércio - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 22 de julho. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, os dados de vendas de imóveis residenciais usados em junho. EUA/Consumidor - A Conference Board divulga, às 11 horas, o índice de confiança do consumidor de julho. EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Richmond divulga, às 11 horas, o índice de atividade industrial regional de julho. EUA/Tesouro - O subsecretário do Tesouro para Finanças Domésticas, dos Estados Unidos, Randal Quarles, depõe, às 11 horas, no Comitê de Bancos do Senado sobre as propostas de regulamentação dos fundos de hedge. IBGE/IPCA-15 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de julho. Em junho, o indicador teve deflação de 0,15%.