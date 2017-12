Venda de imóveis usados cresce 0,07% em SP As vendas de imóveis usados cresceram 4,92% na cidade de São Paulo em fevereiro na comparação com janeiro, compensando o resultado negativo nas outras três regiões do Estado que compõem o índice estadual de vendas. O índice estava em 0,7261 no primeiro mês do ano e subiu para 0,7266 em fevereiro, uma discreta alta de 0,07%. Os dados foram divulgados pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP). Segundo o levantamento, as vendas em fevereiro caíram 3,12% no litoral, 1,87% no interior e 2,63% nas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Guarulhos e Osasco. Os números foram levantados com 1.529 imobiliárias de 37 cidades compreendidas em quatro regiões. Em nota, o presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto, explica que as vendas em fevereiro tiveram forte crescimento na capital, movimento até considerado atípico para um mês de carnaval, por conta da ampliação dos financiamentos bancários para os compradores finais, efeito que não se reproduziu nas demais regiões pesquisadas. "Vamos esperar que os benefícios do aumento do crédito se espalhem por todo o Estado nos próximos meses, já que os bancos estão competindo inclusive na melhoria dos prazos e condições de pagamento e já têm até prestação fixa." Os imóveis mais vendidos em fevereiro, segundo a pesquisa do Creci-SP, foram aqueles situados nas faixas de valor até R$ 100 mil. Este tipo de imóvel representou 60,89% do total negociado na capital; 66,88% no interior; 67,82% no ABCD mais Guarulhos e Osasco; e 73,59% no litoral.