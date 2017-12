Venda de imóveis usados em SP cresce 0,9% em maio As vendas de imóveis usados no Estado de São Paulo cresceram 0,9% em maio, na comparação com abril, totalizando 1.038 casas e apartamentos comercializados, segundo levantamento realizado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-SP) com 1.534 imobiliárias de 37 cidades, incluindo a capital. Para o presidente do conselho, José Augusto Viana Neto, o resultado indica uma estabilidade no mercado. Das quatro regiões do Estado pesquisadas, duas tiveram desempenho positivo e duas performance negativa. Na capital, houve alta de 5,89% e no interior, de 2,91%. Na região formada pelas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Guarulhos e Osasco, esse índice sofreu queda de 4,91% em maio, recuando também no litoral, em 3,91%. Os imóveis mais vendidos em maio foram os situados na faixa de valor de até R$ 100 mil. Eles representaram 56,50% das vendas na capital; 68,11% no interior; 66,45% no ABCD, Guarulhos e Osasco; e 66,16% no litoral, segundo os dados levantados pela pesquisa do Creci-SP.