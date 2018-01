Venda de imóvel novo cresce 4,5% em setembro As vendas de imóveis novos na cidade de São Paulo aumentaram 4,5% em setembro em relação a agosto, para 2.459 unidades, segundo levantamento do Sindicato da Habitação (Secovi-SP). Em setembro, o governo federal anunciou pacote habitacional. O Secovi-SP destacou também que, no mês, foi realizado o 1º Salão Imobiliário São Paulo. O desempenho de comercialização, medido pelo indicador Vendas Sobre Oferta (VSO), foi de 13,8% em setembro ante 12,7% em agosto. De acordo com o Secovi-SP, foi o segundo melhor resultado do indicador no ano. Em setembro, foi registrado Volume Global de Vendas (VGV) de R$ 878,5 milhões, com expansão de 38,04% ante agosto. As vendas de imóveis na fase de lançamento representaram 65,6% do total de unidades escoadas. O índice VSO médio na fase de lançamento foi de 22,7%. O Secovi-SP informou que o destaque foram imóveis de quatro dormitórios, com VSO médio de 19,3% no mês e vendas de 891 unidades, equivalentes a 36,23% do total. Os segmentos de dois e três dormitórios participaram com 28,51% e 27,12%, respectivamente. Segundo a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), houve recuo de 28,42% na oferta de novos produtos em setembro ante agosto, para 1.748 unidades e queda de 33,05% em relação a setembro do ano passado. De acordo com o Secovi-SP, de janeiro a setembro, as vendas somaram R$ 6,1 bilhões, 18,32% a mais que no mesmo período de 2005. Em número de unidades, as vendas cresceram 21,81%, para 20.048 apartamentos e casas. O índice médio de VSO no acumulado de nove meses foi de 11,2%.