Venda líquida da Riachuelo sobe 16,9% até maio, para R$ 483,4 mi A Lojas Riachuelo registrou vendas líquidas de R$ 483,4 milhões de janeiro a maio deste ano, um aumento de 16,9% sobre igual período de 2005. Em comunicado, a empresa diz que as vendas brutas totalizaram R$ 645,6 milhões, com igual variação. Apenas em maio, a venda líquida foi de R$ 124,3 milhões, com alta de 14% sobre mesmo mês do ano passado, e as vendas brutas apresentaram um crescimento de 14,1%, para R$ 166,3 milhões.