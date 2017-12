Vendas brutas do Submarino crescem 50% no segundo trimestre As suas vendas brutas do Submarino no segundo trimestre totalizaram R$ 191 milhões, um aumento de 50% em relação ao mesmo período de 2005. Foram registrados 859 mil pedidos, 43% a mais que em igual trimestre do ano passado. O crescimento da base de clientes ativos foi de aproximadamente 51%. O tíquete médio aumentou 4,8%, para R$ 222. As informações não incluem as investidas do Submarino (Submarino Viagens e Turismo, Submarino Finance e Ingresso.com). Segundo a empresa, o resultado foi beneficiado pelo programa de recompensa de um terceiro, que teve início no primeiro trimestre, apresentando melhor contribuição de margem. A companhia espera realizar programas similares no decorrer de 2006. Em compensação, o desempenho sofreu impacto negativo do calendário no trimestre, que contou com quatro finais de semana prolongados e 21 dias de Copa do Mundo.