Vendas da Citröen cresceram 28% em 2006 A Citroën informou hoje que fechou 2006 com crescimento de 28% nas vendas para o mercado interno, totalizando 34,8 mil unidades. Em nota, o diretor comercial da montadora, Michel Bernardet, explica que o bom desempenho é fruto do lançamento de novos produtos e da expansão de sua rede de concessionárias. "Tivemos em dezembro o melhor mês do ano com 3.757 unidades vendidas, com destaque para a versão C3 1.4 com 1.757 unidades no mês e 15.848 emplacamentos no acumulado do ano." A família C3, incluindo também as versões 1.6 e XTR, fechou o ano com 22.284 unidades, 64% das vendas da Citroën no ano. As vendas da minivan Xsara Picasso somaram 9.884 unidades, o que garantiu participação de 41,57% para a montadora no segmento de monovolumes médios. Para 2007, a marca vai programar a ampliação da rede para 92 concessionárias, ante as 80 atuais. Atualmente a Citroën está em 61 cidades, mas pretende elevar esse número para 73 no próximo ano. A meta é alcançar a venda de 45 mil unidades no mercado doméstico em 2007.