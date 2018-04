Vendas da Coca-Cola no Brasil crescem 11% no 3º trimestre A Coca-Cola informou que volume de vendas no Brasil apresentou crescimento de 11% no terceiro trimestre deste ano, acima do aumento de 7% registrado em igual período do ano passado. Segundo a empresa, que divulgou balanço hoje, o forte desempenho das bebidas carbonatadas liderou os resultados. As operações internacionais do grupo apresentaram, de forma geral, avanço de 7% do volume de vendas no terceiro trimestre deste ano, reflexo da expansão de dois dígitos registrada tanto no Brasil quanto na Argentina, África oriental e central, Europa oriental e central, China, Rússia, Turquia e Oriente Médio. As informações são da Dow Jones.