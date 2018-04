Vendas da Diageo no Brasil crescem 20% ao ano desde 2003 O Brasil virou um dos mercados estratégicos para a Diageo nos últimos tempos. O País é o segundo maior consumidor de Johnnie Walker do mundo - recentemente ultrapassou os Estados Unidos e agora perde apenas para Grécia - e seu faturamento cresce cerca de 20% ao ano desde 2003. A subsidiária tem peso importante no faturamento de US$ 1,2 bilhão da região América Latina. A principal razão para a melhora recente dos números é a consistência dos investimentos da companhia no País, mesmo em tempos de crise. "Quando o dólar foi a R$ 4, antes das eleições de 2002, nós seguimos investindo, principalmente em marketing. Na época, todo mundo estava com medo", diz Randy Millian, presidente da Diageo para a América Latina . "Nós sabíamos que o Brasil iria se recuperar um dia . Se você quer fazer algo nos mercados emergentes, não pode ficar de fora do Brasil, México, Rússia, Índia e China." Quando o bom momento chegou, a Diageo já estava preparada. A combinação de aumento de renda e queda do dólar nos últimos três anos foi fundamental para o bom desempenho. O impacto do câmbio é relevante para a subsidiária, que tem 70% do seu faturamento nas bebidas importadas. A boa fase coincidiu com uma mudança interna na filial brasileira. Há quatro anos, a Diageo iniciou um projeto para melhorar o clima de trabalho. A companhia introduziu horários mais flexíveis, passou a explicar melhor o plano de carreira - e colocá-lo em prática também -, a se preocupar em dar mais retorno de desempenho aos funcionários e cobrar mais criatividade do time. Em janeiro do ano passado, veio a mudança mais visível. A Diageo mudou de endereço e aboliu boa parte das paredes do escritório. "Todos os diretores saíram de suas salas e foram para um mesão, como no Bradesco", compara Millian. Pelo visto, o ambiente mais arejado deu resultado. Neste ano, a subsidiária lançou a Caipiroska, considerada a melhor inovação da Diageo no mundo. Trata-se de uma mistura de vodca com limão, já levemente adoçada. A nova bebida começará a ser vendida na América Latina e Estados Unidos. América Latina A América Latina, puxada pelo Brasil, foi uma das regiões com melhor desempenho nos resultados da Diageo mundial divulgados na semana passada. "Enquanto nossos negócios no Oriente Médio e em viagens internacionais encontraram alguns desafios específicos neste trimestre, isso foi compensado pelo forte e contínuo crescimento na América Latina", informou o presidente mundial da Diageo, Paul Walsh, em comunicado. Além da Johnnie Walker, a Diageo é dona de marcas como Smirnoff e Guinness.