Vendas da Fiat cresceram 25,2% no trimestre, para 119.073 unidades As vendas de automóveis e veículos comerciais leves da Fiat totalizaram 119.073 unidades no primeiro trimestre de 2007, o que representa um crescimento de 25,2% sobre igual intervalo do ano passado. O volume manteve a montadora na liderança de vendas no período, com participação de 25,4%. Em março, as vendas da Fiat somaram 46.837 unidades, com evolução de 26,4% sobre igual mês de 2006. As vendas do Palio, cujo modelo reestilizado foi lançado no início de março, totalizaram 18.081 unidades no terceiro mês do ano e, no trimestre, somaram 44.695, um avanço de 56% sobre o volume registrado nos três primeiros meses de 2006. As vendas do Siena, por sua vez, somaram 17.106 unidades no trimestre, com expansão de 79%, enquanto a picape Strada, teve 13.479 emplacamentos registrados, 49% acima dos números do ano passado.