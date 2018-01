Vendas da GM na Europa sobem 11% em maio As vendas da General Motors Corp. (GM) na Europa subiram 11% no mês passado na comparação com maio de 2005, totalizando 188.896 carros e vans. A montadora norte-americana manteve a participação de mercado de 9,6% na região. O bom desempenho foi impulsionado pela Rússia, Ucrânia e Itália. "Maio foi o melhor mês da história da GM na Rússia com a venda de 11.110 veículos, um salto de 79% ante igual período do ano anterior. Com forte crescimento de mercado e a oportunidade que isso representa, estamos em uma boa posição para continuar crescendo e manter os planos de expansão", disse o vice-presidente de vendas, marketing e pós-venda da GM Europa, Jonathan Browning. A GM vendeu 874.787 veículos no mercado europeu nos primeiros cinco meses de 2006, registrando leve acréscimo de 1,4% em relação a igual período do ano anterior. A participação de mercado da GM no período ficou em 9,3%, depois de atingir 9,6% em 2005. A elevação das vendas da GM até maio de 2006 foi particularmente influenciado pelo desempenho da Rússia, Suécia e Irlanda. No mês passado foram registrados 151.122 carros de passageiros e veículos comerciais da Opel/Vauxhall na Europa, 9.710 veículos a mais do que o verificado em maio de 2005. As informações são da agência Dow Jones.