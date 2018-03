Vendas da Gol chegam a R$ 3,8 bilhões em 2006 A receita operacional líquida total da Gol em 2006 foi de R$ 3,8 bilhões, anunciou ontem a empresa. Em meados do ano passado, a empresa estimava uma receita de R$ 4,2 bilhões. A redução, que já havia sido estimada pela própria Gol, reflete o impacto nas vendas das sucessivas crises no setor aéreo no último trimestre do ano. O balanço completo de 2006 será divulgado no dia 29. No comunicado de ontem, a Gol informa ainda que vendeu R$ 3,7 bilhões em passagens pela internet no ano passado. O número corresponde a 82% das vendas brutas da companhia e a coloca entre as líderes de e-commerce no País. Boicote A Justiça do Maranhão concedeu liminar em favor da Associação Brasileira de Agências de Viagem, determinando que a Gol volte a pagar 10% de comissão aos agentes naquele Estado. Foi a primeira liminar obtida por uma Abav regional na disputa contra a Gol, que no final do ano passado reduziu a comissão das agências de 10% para 7% nos vôos domésticos. O presidente da regional São Paulo da Abav, Juarez Cintra, estima que a Gol perdeu entre 20% e 25% das vendas só em São Paulo, desde o último dia 16, quando o Estado aderiu a um boicote coordenado pela Abav nacional. Um e-mail falso anunciando a retomada da promoção de passagens a R$ 1 da Gol está sendo enviado a internautas. A Gol informa que a promoção não foi retomada e que não faz parte de sua política enviar e-mails promocionais com links ou arquivos anexados.