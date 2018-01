Vendas da indústria crescem 1,69% em outubro, segundo CNI As vendas reais da indústria de transformação tiveram um crescimento de 1,69% em termos dessazonalizados em outubro ante setembro deste ano, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na comparação com outubro de 2005, as vendas apresentaram uma expansão de 10,74%. No acumulado de janeiro a outubro, houve crescimento de 1,43% em relação a igual período de 2005. As horas trabalhadas na produção em outubro cresceram 1,23%, também descontando os efeitos sazonais, na comparação com setembro, e 6,02% ante outubro de 2005. No acumulado do ano, as horas trabalhadas na produção registraram alta de 1,77% na comparação com o mesmo período de 2005. Segundo a CNI, tanto as vendas quanto as horas trabalhadas registraram as maiores taxas de crescimento deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado. O aumento da atividade industrial foi especialmente positivo porque, além de ter vindo acompanhado de geração de postos de trabalho, não mostrou pressão sobre a utilização da capacidade instalada. O número de empregos na indústria subiu 0,53% em outubro ante setembro, e 3,28% na comparação com outubro de 2005. No acumulado do ano, o emprego industrial apresentou uma expansão de 1,88% na comparação com o período de janeiro a outubro de 2005. A utilização da capacidade instalada ficou em 81,8% em outubro em termos dessazonalizados, ante 82,2% em setembro. Em outubro de 2005, a utilização da capacidade instalada era de 81,4%. Horas trabalhadas A taxa de crescimento das horas trabalhadas na indústria, em outubro - de 1,23%, na comparação com setembro -, é a maior taxa de expansão em dois meses subseqüentes, segundo a CNI. Além disso, segundo a entidade, é a sexta variação positiva consecutiva e indica a intensificação da atividade industrial neste fim de ano. O número de horas trabalhadas na produção é um indicador mais diretamente associado à produção industrial. A CNI atribui esse aquecimento à queda dos juros e ao aumento da renda das famílias. A CNI destaca que as vendas reais da indústria, em outubro, são especialmente fortes, porque houve um aumento sobre uma base de comparação alta, como foi a de setembro. Segundo os dados da confederação, as vendas cresceram 1,69%, em outubro, e já haviam crescido 1,79% em setembro. A confederação informou também que, nos últimos seis meses, as vendas industriais acumulam uma alta de 5,60%, consolidando-se "uma trajetória de crescimento das vendas reais da indústria em 2006, na esteira da expansão do consumo, incentivada tanto pelo aumento da renda familiar quanto pela expansão do crédito." A CNI destaca, no entanto, que a taxa de crescimento das vendas no acumulado do ano, de 1,43%, ainda é baixa, em função do reflexo da valorização do real. Segundo a entidade, na média dos dez primeiros meses de 2006, a taxa foi de R$ 2,18 por dólar, o que representa uma valorização do real de 11,8% na comparação com a média dos dez primeiros meses de 2005.