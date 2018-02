Vendas de imóveis nos EUA podem indicar ritmo de desaquecimento São Paulo, 23 de agosto - Dois dados importantes para a análise da atividade norte-americana atual serão divulgados hoje. O principal deles, o índice de vendas de imóveis residenciais usados, tem apresentado queda nos últimos meses. Hoje, o dado pode ajudar os investidores a avaliar o ritmo da desaceleração da economia nos EUA. Será divulgado também o índice de atividade industrial do país. EUA/Imóveis - Às 11 horas (de Brasília), a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA divulga os dados de vendas de imóveis residenciais usados em julho. No mês de junho, houve queda de 1,3% nas vendas. EUA/Indústria - O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Chicago divulga o índice de atividade industrial nacional de julho, às 11 horas (de Brasília). Em junho, houve alta de 0,34%. EUA/Petróleo - Às 11h30 (de Brasília), o American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 18 de agosto. IBGE/IPCA-15 - Às 9 horas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) do mês de agosto. No período anterior, o indicador registrou deflação de 0,02%. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) referente à terceira semana de agosto. No período anterior, o índice apresentou deflação de 0,04%. BC/Crédito - O Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC) divulga às 10h30 a nota mensal de política monetária e operações de crédito do sistema financeiro relativa ao mês de julho. Em junho, os empréstimos bancários tinham apresentado expansão de 0,7% e correspondiam a 32,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Tesouro/Governo Central - A Secretaria do Tesouro Nacional apresenta o resultado primário do Governo Central de julho.