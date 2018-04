Vendas de imóveis usados em SP crescem 0,93% em agosto ante julho As vendas de imóveis usados no Estado de São Paulo tiveram ligeira alta de 0,93% em agosto em relação às de julho, segundo levantamento feito pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) com 1.482 imobiliárias de 37 cidades, incluindo a capital. Na comparação dos dois períodos, o índice estadual passou de 0,6806 para 0,6869, com a venda de 1.018 casas e apartamentos usados. A maior parte dos imóveis teve valor final de até R$ 100 mil. Segundo o Creci-SP, agosto foi o sétimo mês com aumento de comercialização no segmento. Em todos os sete meses, o crescimento foi inferior a 1%. O Creci-SP defende que haja financiamento de 100% do valor do imóvel, redução dos juros e incentivo à poupança vinculada à aquisição da casa própria. No litoral, as vendas cresceram 12,09% em agosto em relação às de julho. Na capital, caíram 2,98%, no interior, recuaram 1,48% e nas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Guarulhos e Osasco, baixaram 3,46%.