Vendas do Carrefour no Brasil sobem 2,8% de abril a junho As vendas do Carrefour no Brasil cresceram 2,8% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado - excluindo o resultado das lojas adquiridas depois desse período. A receita total do grupo no País chegou a ? 1,131 bilhão (R$ 3,16 bilhões) com a ajuda da Páscoa, que neste ano caiu em abril. Em todo o mundo, o grupo de varejo francês registrou vendas de ? 21,39 bilhões, um aumento de 9,1% em relação ao segundo trimestre do ano passado.