Vendas do Pão de Açúcar caem 0,6% em maio As vendas líquidas do Pão de Açúcar, em maio, recuaram 0,6%, para R$ 1,066 bilhão, em relação ao mesmo mês de 2005. As vendas brutas caíram 1,4% e somaram R$ 1,272 bilhão. Em comunicado ao mercado, a empresa informa que o desempenho foi afetado, principalmente, pelo efeito calendário, explicado pela ausência de um domingo em relação ao ano anterior. Segundo o Pão de Açúcar, as vendas de produtos alimentícios continuam a ser negativamente impactadas pela deflação de preços.