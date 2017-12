Vendas globais da Renault recuam 3,2% no primeiro semestre As vendas globais da francesa Renault SA no primeiro semestre caíram 3,2%, para 1,315 milhão de veículos, ante 1,358 milhão vendidos nos primeiros seis meses de 2005. O desempenho foi influenciado pelos resultados mais fracos na Europa. A participação de mercado global da Renault, que no momento estuda a inclusão da GM em sua aliança com a Nissan, ficou em 4,1% no período. As vendas de veículos da montadora na Europa, que representaram 72% dos negócios do grupo no período, recuaram 7,6% nos primeiros seis meses de 2006. As vendas fora da Europa, que responderam por 27,7% das transações da companhia, cresceram 10,6% no semestre - com destaque para as marcas Dacia e Renault Samsung Motors. "Como este é o primeiro ano do nosso novo plano de negócios, 2006 será um ano de transição. Estaremos na defensiva porque temos poucos novos produtos e o ambiente competitivo é desafiador", disse o presidente e executivo-chefe do grupo, Carlos Ghosn. As informações são da Dow Jones.