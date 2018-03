Vendas internas da Ford cresceram 3,9% em 2006 ante 2005 As vendas da Ford para o mercado brasileiro totalizaram 220.668 unidades em 2006, o que representa um crescimento de 3,9% em relação ao ano anterior. O número garantiu à montadora uma participação de 11,4%, segundo informações divulgadas hoje pela empresa. No segmento de carros de passeio, a Ford registrou um incremento de 5,6% nas vendas, que somaram 141.475 unidades. O Fiesta Hatch foi o modelo mais vendido da marca, com 53.587 unidades. Já o Fiesta Sedan evoluiu 8,7% e totalizou 40.377 veículos. As vendas do Ka apresentaram crescimento de 16,4% com 19.839 unidades. As vendas do sedã de luxo Fusion, importado do México, somaram 7.041 unidades, mantendo a média de 1.000 unidades mensais desde o lançamento. No segmento de comerciais leves - que inclui utilitários e picapes - a Ford alcançou vendas de 64.662 unidades, com evolução de 2,5% em relação a 2005 e o equivalente a 23,1% de participação. O EcoSport respondeu por 43.596 unidades desse total e foi o mais vendido da categoria. As vendas da F-250 cresceram 10,5% no ano e somaram 2.481 unidades. Já a Ranger avançou 15,5%, com 9.857 unidades, e a Courier deu um salto de 23,8%, com a venda de 8.673 unidades. No segmento de caminhões a Ford elevou a sua participação para 20%, com a comercialização de 14.531 unidades.