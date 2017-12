Vendas líquidas do Pão de Açúcar crescem 4,4% em junho O grupo varejista Pão de Açúcar informou o desempenho de suas vendas no mês de junho. A receita bruta da empresa somou R$ 1,255 bilhão no mês passado, com crescimento de 3,6% em relação a junho de 2005. Já as vendas líquidas cresceram 4,4% para R$ 1,053 bilhão. Entre os fatores que a companhia informa terem contribuído para o desempenho classificado como "positivo" em junho, destacam-se a Copa do Mundo, o efeito renda e a estratégia adotada, que visa preços mais atrativos em busca de maior competitividade. No conceito mesmas lojas (unidades aberta há pelo menos um ano), as vendas brutas cresceram 2,6%. A empresa destaca que o desempenho é resultado, mais uma vez, da boa performance da categoria de não-alimentos (+24,2%), principalmente eletrônicos, bem como da "ligeira" recuperação em relação aos meses anteriores das venda de produtos alimentícios, que ainda está negativa, registrando -3,8%. Este desempenho tem sido afetado pelo efeito do câmbio e pela deflação de preços de determinadas categorias de produtos.