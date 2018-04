Vendas mundiais da Volks batem recorde em setembro As vendas mundiais da Volkswagen AG subiram 4% em setembro na comparação com igual período do ano anterior, para 303 mil unidades, estabelecendo um novo recorde. Nos primeiros nove meses do ano, as vendas globais da montadora alemã cresceram 12% ante o ano anterior, somando 2,517 milhões de carros. No mercado doméstico, a participação de mercado do grupo ficou em 19,7% no mês passado, com o registro de 58.795 novos carros. A demanda pelos modelos Golf e Jetta continua forte, enquanto o Fox e Polo mantiveram-se no posto de mais vendido em seus segmentos, acrescenta a montadora. Na Europa Ocidental, as vendas nos primeiros nove meses do ano cresceram 6,6%, para 1,141 milhão de carros. No mês passado, porém, a comercialização na região apresentou queda de 1,1% ante setembro de 2005, para 141.000 veículos. As informações são da Dow Jones.