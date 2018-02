Vendas sazonais fazem Bolsa de Tóquio cair 0,5% A Bolsa de Tóquio fechou em queda o pregão desta terça-feira, ainda sob a pressão das vendas que antecedem o fim do semestre fiscal no Japão. Os operadores acreditam que, no curto prazo, esse fator sazonal deve manter o mercado cauteloso. O Nikkei 225 perdeu 0,5% e fechou aos 15.557,45 pontos. Blue-chips como Matsushita Electric, Toyota e Takeda Pharmaceutical enfrentaram pressão vendedora depois de terem apresentado bom desempenho em grande parte deste ano. Matsushita Electric teve queda de 1%, Toyota recuou 0,8% e Takeda Pharmaceutical perdeu 1,5%. ?Corretoras e investidores institucionais não poderão sustentar o mercado até o fim de setembro, e os investidores individuais ainda estão presos à necessidade de se desfazer de suas posições longas?, analisou o gerente-geral da Ichiyoshi Investment Management, Mitsushige Akino. Na primeira parte do pregão, a cautela dominou a bolsa também por causa da expectativa em torno da escolha dos membros do gabinete do novo primeiro-ministro, Shinzo Abe. (As informações são da Dow Jones)