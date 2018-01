Venezuela pagará 10% de sua dívida externa A Venezuela realizará o pagamento antecipado de US$ 4,7 bilhões de sua dívida externa, o que representa pouco mais de 10% do endividamento total deste país sul-americano, anunciou o ministro das Finanças, Nelson Merentes. Atualmente, a dívida pública total do quinto maior exportador mundial de petróleo é de US$ 46,608 bilhões, dos quais US$ 31,063 bilhões são devidos a credores estrangeiros. Por meio de um comunicado, Merentes informou que o governo venezuelano iniciará em breve um programa para pagar suas dívidas pendentes junto a organismos financeiros bilaterais e multilaterais, assim como recomprará US$ 700 milhões em bônus Brady. De acordo com ele, o país espera recomprar os Bradies com vencimento em 2020 até a quarta-feira. A elevação do preço do petróleo no mercado internacional ao longo dos últimos três anos beneficiou amplamente o governo venezuelano, que obteve um grande aumento de receita.