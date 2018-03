Verizon deve disputar os holofotes com dados industriais São Paulo, 29 de janeiro - O mercado de ações de Nova York tem concentrado sua atenção nos últimos dias nos balanços das grandes empresas. Com isso, os dados de atividade econômica, sempre observados de perto, perderam parte de seu poder de fogo. Hoje, a disputa pelos holofotes deve concentrar o balanço da companhia de telecomunicações Verizon e o índice de atividade industrial regional do Meio-Oeste dos Estados Unidos. A Bovespa, como de hábito, deve acompanhar de perto a movimentação dos mercados americanos. EUA/Balanços - A companhia de telecomunicações Verizon divulga balanço de quarto trimestre. De acordo com analistas consultados pela Thomson Financial, a empresa deve divulgar lucro operacional, excluindo itens extraordinários, de US$ 0,61 por ação e receita de US$ 22,99 bilhões. Também divulgam balanço financeiro nos EUA: Cummins, Genesis Microchip, Infineon Tech, Mattel, Phelps Dodge, Schering-Plough e Tyson Foods. EUA/Índice de Atividade - O Federal Reserve Bank de Dallas divulga, às 13h30 (de Brasília), seu índice de atividade industrial regional de dezembro; às 15 horas (de Brasília), o Fed de Chicago divulga o índice de atividade industrial da região Meio-Oeste dos Estados Unidos. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga o Índice de Preços ao Consumidor) da terceira quadrissemana de janeiro. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial da quarta semana de janeiro. Crédito/BC - O Banco Central divulga nota de política monetária e operações de crédito de dezembro. Brasil/Balanços - As empresas brasileiras Gafisa e Gol divulgam balanços após o fechamento dos mercados.