Veto à compra da Way TV pela Telemar favorece ação da NET A ação preferencial da Net está entre as melhores escolhas na Bolsa de Valores de São Paulo atualmente, segundo a corretora Ativa. O veto dado esta semana pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) à compra da Way TV pela Telemar dificultará a atuação das empresas de telefonia fixa no segmento de TV paga, avalia a corretora. Embora as operadoras fixas venham encontrando formas alternativas de oferecer pacotes que incluem serviço de TV, como é o caso da associação da Telemar e da Brasil Telecom com a Sky, e da Telefônica com a DTHI, a Ativa acredita que a NET é muito competitiva em seu segmento de atuação e tem condições de sustentar sua posição de mercado por meio da oferta de pacotes de serviços. O preço-alvo da ação para 12 meses, pelos cálculos da corretora, é de R$ 30,06, o que representa um potencial de valorização de 12,7% sobre a cotação de fechamento desta quarta-feira (R$ 26,68).