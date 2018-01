Vídeo: Juros podem cair forte A medida provisória que isenta do Imposto de Renda as aplicações de investidores estrangeiros em títulos públicos abre espaço para uma política monetária mais agressiva, ou seja, um corte mais rápido da taxa Selic. A avaliação é do estrategista do UBS Wealth Management, Paulo Tenani. Em entrevista exclusiva à Agência Estado, Tenani pondera que o Banco Central é tradicionalmente conservador, mas que há espaço para um corte de cerca de dois pontos porcentuais na Selic já na reunião do Copom em março. Tenani diz que o UBS Wealth Management, instituição especializada na gestão de grandes fortunas, reviu suas previsões e agora espera que a taxa básica de juros encerre o ano em 13%, ante projeção anterior de 14%. Em 2007, Tenani acha que a Selic poderá cair para 10%. A Medida Provisória nº 218, de desoneração de capital externo, foi publicada hoje. Ela também prevê a isenção de CPMF para aplicação de investimentos externos em ações lançadas em ofertas primárias ou secundárias. Com a publicação, o termo`"ferrolho", utilizado pelo secretário do Tesouro, Joaquim Levy, deixou de ser alvo de especulação no mercado. O governo não impôs qualquer restrição à entrada de capital, mas apenas regras que coíbem a compra de títulos com dinheiro em paraísos fiscais e operações que não caracterizem a compra definitiva de títulos públicos. Para ver o vídeo da entrevista, clique na seção Áudio e Vídeo no menu à esquerda.