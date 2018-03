Visa e Bradesco iniciam testes de cartão com bateria A Visa e o Bradesco iniciaram este mês os testes com uma nova tecnologia de cartões, que acoplam uma bateria interna. A primeira funcionalidade desenvolvida para o produto, batizado de "powered card", é o fornecimento de senhas dinâmicas para transações eletrônicas, explicou o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Visa do Brasil, Fernando Castejon. O produto possui as mesmas dimensões de um plástico convencional, exceto por uma pequena área em relevo localizada na parte inferior traseira, de acordo com o executivo. Ao ser pressionada, ela aciona o mecanismo que fornece uma senha, exibida em um visor na parte superior dianteira - outra característica do cartão. O País será o primeiro a testar a tecnologia. "Se tudo correr bem, estimamos o início do uso em escala comercial já no segundo semestre." Se bem sucedido, o cartão com bateria pode substituir os chamados tokens - pequenos aparelhos geradores de senhas - e os cartões usados por clientes de bancos para ampliar a segurança nas operações eletrônicas, avalia Castejon. Os cartões de débito serão os primeiros a usar a tecnologia, aplicada na autenticação de transações em internet banking, telefones fixos e celulares, e ainda em alguns sites de comércio eletrônico. O executivo afirmou que não há uma estimativa de preço definida para o produto. "Tudo dependerá do volume e do interesse dos bancos em adotá-lo." No momento, os plásticos são importados, mas assim que houver demanda os fabricantes nacionais deverão se adequar e iniciar a produção, projetou. A Visa ainda estuda outras funções para o produto, como o uso de música e de pequenas luzes. "Em um lugar mais escuro, como um restaurante, o próprio cartão pode ajudar o usuário a conferir a conta", exemplificou. Segundo Castejon, um dos objetivos dos testes é indicar a duração da bateria, cujo tempo médio ideal deverá ser aproximadamente igual ao da validade do cartão.