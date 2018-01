Vivo aprova mudança para GSM, informa jornal A Portugal Telecom (PT) e a Telefónica, controladores da Vivo, decidiram alterar a plataforma tecnológica da operadora brasileira para GSM. A mudança deve entrar em funcionamento antes do Natal, de acordo com o diário português Jornal de Negócios. A informação foi divulgada pelo presidente do Grupo PT, Henrique Granadeiro. O investimento na mudança tecnológica é previsto para os próximos três anos, e as duas empresas pretendem posteriormente "migrar ambas as tecnologias para a terceira geração", adiantou Granadeiro. Na última semana, a Vivo abriu um processo de concorrência para o fornecimento de tecnologia GSM. O executivo não forneceu detalhes sobre o valor do investimento, ainda que seu custo total já tenha sido estimado em 1,5 bilhão de euros (US$ 1,88 bilhão), de acordo com contas da administração da Telefónica.