Vivo é a única que usa o sistema CDMA no País A Vivo é a única operadora de telefonia celular no País com a tecnologia norte-americana Code Division Multiple Access (CDMA), ou Acesso Múltiplo por Divisão de Código. Todas as outras usam a européia Global System for Mobile Communications (GSM), ou Sistema Global para Comunicações Móveis. Em outubro, 61,9% dos 96,6 milhões de celulares no País eram GSM. A fatia do CDMA era de 26,2%. Apesar de ser tecnicamente mais eficiente, o CDMA perde muito em escala para o GSM, obrigatório na Europa e adotado em vários lugares do mundo. O CDMA foi usado como base para o desenvolvimento da terceira geração da telefonia celular (3G), também chamada W-CDMA, que ainda não está presente no Brasil. O CDMA pertence à empresa americana Qualcomm, que recebe royalties correspondentes a cada telefone móvel vendido. O GSM, por outro lado, é um padrão desenvolvido por um grupo de empresas para atender ao mercado da Europa. O GSM é uma variação da tecnologia Time Division Multiple Access (TDMA), ou Acesso Múltiplo de Divisão por Tempo. O TDMA já foi a tecnologia dominante no Brasil, mas vem praticamente desaparecendo. No Brasil, os celulares TDMA eram 11,8% do total no mês passado. Tanto o TDMA quanto o GSM permitem que vários celulares usem um só canal simultaneamente, alternando-se no tempo. As interrupções ocorrem em períodos tão curtos que não são perceptíveis ao ouvido humano. Já CDMA permite que vários sinais codificados trafeguem numa faixa ampla de freqüência, otimizando o uso do espectro. A codificação possibilita que os celulares compartilhem a mesma faixa sem risco de as mensagens se confundirem.