Vivo estima investimento para MG e NE em R$ 700 mi A Vivo estima em R$ 700 milhões o investimento necessário para a construção de sua rede em Minas Gerais e nos seis Estados do Nordeste onde ainda não está presente. O presidente da companhia, Roberto Lima, explicou que os recursos serão suficientes para a implantação de infra-estrutura CDMA e GSM nessas localidades. A empresa aguarda a licitação de faixas da freqüência de 1,9 gHz para ter cobertura nesses Estados e, com isso, tornar-se uma operadora nacional. Ontem, o superintendente de serviços privados da Anatel, Jarbas Valente, disse que o edital dessa concorrência deverá ser divulgado em janeiro e a abertura das propostas, concluída em março. A Vivo tem um projeto de R$ 1,080 bilhão para construir uma rede GSM, que operará em paralelo à sua atual de CDMA. Lima afirmou que os gastos para os sete novos Estados são proporcionalmente maiores porque nessas regiões a empresa não possui nenhuma estrutura física, nem mesmo imóveis para a operação administrativa. O executivo não quis comentar o atual projeto de GSM. Limitou-se a garantir que o cronograma está sendo cumprido. A expectativa é que a operadora inicie as vendas de terminais pré pagos do padrão tecnológico europeu até a campanha de Natal deste ano. Já os planos pós pagos deverão ser ofertados somente entre fevereiro e março de 2007.