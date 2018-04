Vivo não comenta possível acordo entre Telefónica e PT A Vivo afirmou no final desta manhã, por intermédio da assessoria de imprensa, que não irá se pronunciar sobre notícia divulgada hoje, no jornal espanhol El Confidencial, a respeito de mudança em seu bloco de controle. Segundo o jornal, fontes afirmam que a Telefónica teria chegado a um acordo com a Portugal Telecom (PT) para ficar com 100% da Vivo. O jornal diz ainda que a PT poderia substituir sua participação de 50% na Vivo por outro investimento no setor de telefonia celular brasileiro - e o ativo mais atraente seria a Oi. A Vivo disse que discussões como esta cabem somente aos acionistas. Por volta das 11h30, as ações preferenciais (PN) da Vivo lideravam os ganhos do Ibovespa, com 3,33%, cotadas a R$ 8,68. Foram realizados 293 negócios e o giro estava em R$ 6,1 milhões.