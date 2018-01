Vivo obtém primeiros resultados de revisão do atendimento ao cliente A Vivo iniciou em abril um programa de revisão de seu atendimento ao cliente. A companhia pretende padronizar as métricas para fiscalização de seu próprio serviço de relacionamento com o usuário, de acordo com normas internacionais. O diretor de Atenção ao Cliente da Vivo, Marco Casarotto, afirmou que esse programa faz parte da filosofia de gestão implantada na companhia pelo atual presidente, Roberto Lima. O objetivo é, com isso, reduzir a taxa de desconexão e ampliar a lealdade do assinante com a operadora. ?A Vivo está se mobilizando para uma virada nessa área, que deve acontecer em aproximadamente um ano e meio?, disse Casarotto. O executivo destacou que, na visão da empresa, esse segmento representa uma oportunidade, uma vez que o atendimento pode tornar o usuário fiel à marca. Ele contou que a empresa conseguiu, nesses seis meses do programa, reduzir em 7 pontos porcentuais a taxa de transferências das chamadas dos clientes recebidas pelo call center da empresa, de 23% para 16%. O teleatendimento da companhia recebe 15 milhões de ligações mensais. Segundo o executivo, hoje, 80% dos problemas com cobrança são resolvidos no primeiro atendimento do assinante. Além disso, no canal Fale Conosco, pela internet, aumentou de 30% para 90% o porcentual de solução dos problemas em um prazo de 48 horas, na comparação entre maio e outubro. Esse canal recebia cerca de 64 mil e-mails ao mês e esse número foi reduzido para pouco mais de 41 mil, na mesma base comparativa. Casarotto explicou que o total de mensagens foi reduzido em razão do aumento da eficiência, uma vez que havia muitos casos reincidentes, pois os problemas demoravam para ser solucionados. A empresa também conseguiu ampliar o indicador de retenção no auto-atendimento telefônico (URA), de 52% para 67%. Casarotto destacou que a companhia ampliou a eficiência nessa área sem que fosse necessário elevar as despesas. Entretanto, o investimento em sistemas e softwares foi ampliado. O diretor da Vivo explicou que a área de atendimento da operadora vem passando por uma transformação, com mudanças do quadro gerencial e da equipe. Além disso, foi realizado treinamento diferenciado para os atendentes, bem como o desenvolvimento de um programa de metas e benefícios para os funcionários desse segmento. A companhia conta com um quadro de 15 mil atendentes e 305 lojas próprias, nas quais, além da assistência personalizada, o consumidor pode utilizar a rede de auto-atendimento. Casarotto disse que a operadora é hoje, depois dos bancos, a companhia que mais possui terminais desse tipo, que respondem, em média, por 200 mil atendimentos mensais.