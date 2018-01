Vivo perde clientes em novembro e fatia de mercado cai a 29,5% A Vivo novamente perdeu clientes. Tal situação havia ocorrido em setembro e repetiu-se no mês passado, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Levantamento mensal realizado pela agência indica que a empresa sofreu a desconexão líquida de 96 mil usuários, passando de 28,789 milhões de assinantes para 28,693 milhões. Com isso, a participação de mercado da Vivo permanece em queda: fechou novembro em 29,48% comparado aos 29,79% registrados em outubro e aos 34,54% de dezembro de 2005. A liderança da companhia é seguida cada vez mais de perto pela TIM, com 25,40% de market share, que quer dizer participação de mercado (25,23% em outubro e 23,42% em dezembro do ano passado). Desde o último mês de 2005, a diferença entre as duas maiores operadoras caiu de 11,12 pontos porcentuais para 4,08 pontos. A Claro tem 23,51% do mercado, ante 23,26% em outubro, e permanece em terceiro lugar. A Oi (Telemar) tem 13,19% (13,15% em outubro). A Telemig Celular e Amazônia Celular caíram de 4,85% em outubro para 4,67% em novembro. A BrT GSM tem 3,25% do mercado (3,19% em setembro); a CTBC Telecom Celular detém 0,41% (0,44% em outubro); enquanto a Sercomtel Celular continua com 0,09% do mercado. A Tecnologia GSM permanece em expansão e na liderança do mercado, com 60,980 milhões de acessos, frente aos 59,847 milhões registrados em outubro). Esse total equivale a 62,65% da base nacional. A tecnologia CDMA, utilizada pela Vivo, tem 25,267 milhões de usuários frente os 25,338 milhões de outubro) - 25,96%. Por fim, o padrão TDMA ainda conta com 11,017 milhões de terminais em operação - 11,384 milhões em outubro ou 11,32%. A tecnologia analógica AMPS possui apenas 65,402 mil acessos.