Vivo perde mercado, mas segue líder em telefonia móvel Embora tenha verificado uma ligeira queda de participação de mercado, a Vivo segue na dianteira da telefonia móvel nacional. Sua fatia, que era de 28,56% em fevereiro, passou a 28,42% em março. Em direção contrária, a TIM, que se mantém na segunda posição, elevou de 25,61% para 25,77% sua presença no mercado brasileiro de telefonia móvel. Um pequeno acréscimo foi detectado na participação de mercado da Claro, terceira colocada, passando de 24,06%, em fevereiro, para 24,09% em março. No quarto lugar fica a Oi, com uma fatia ligeiramente menor em março, 13,08%, contra os 13,13% registrados em fevereiro. A participação de Telemig Celular/Amazônia Celular situou-se em 4,65% no terceiro mês do ano, frente aos 4,69% em fevereiro, enquanto a da Brasil Telecom GSM fixou-se em 3,56% (3,51% um mês antes). No caso da CTBC Telecom Celular, sua presença no mercado brasileiro de telefonia móvel atingiu 0,35% em março, estável sobre o 0,36% de fevereiro. A Sercomtel Celular registrou 0,09% de participação, ante 0,08% na medição anterior. GSM Segundo dados consolidados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgados hoje, a tecnologia GSM continua em expansão e na liderança do mercado. Em março, foram 67,003 milhões de acessos com essa plataforma, ou 65,59% do total. A tecnologia CDMA ficou com 25,797 milhões de acessos (25,25%) e a TDMA, com 9,297 milhões (9,10%). Já a tecnologia analógica AMPS registrou, em março, apenas 53,555 mil acessos (0,05% do total).