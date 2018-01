Vocabulário 'copomês' confunde analistas Assim que o Banco Central divulgou ontem a ata do última reunião deste ano do Comitê de Política Monetária (Copom), analistas correram para tentar decifrar o documento. Pelo jeito, não conseguiram. Avaliações totalmente opostas pipocaram em sites e em agências de notícias. Para alguns, os diretores do BC confirmaram que a taxa Selic será reduzida num ritmo menor daqui para a frente. Para outros, nova redução de 0,50 ponto na reunião de janeiro de 2007 é certa. Discordâncias à parte, um fato é inegável: o vocabulário utilizado nas atas do Copom é um capítulo especial na condução da política monetária no Brasil. É um dialeto que vai além do português e até mesmo do economês. Talvez seja o "Copomês". A cada nova ata divulgada, uma palavra ou expressão intriga os analistas. A de ontem foi "prospectivo", citada quatro vezes (seu feminino apareceu em duas ocasiões). Afinal, o que quis dizer o Copom com o adjetivo? Será que está mais preocupado com o futuro do que com o passado? Newton Rosa, economista-chefe da Sul América Investimentos, não tem dúvidas. "Sim, eles (os diretores) estão se referindo ao cenário daqui para a frente." Em abril, o Copom usou pela primeira vez no ano outra palavra que hipnotizou os analistas: parcimônia. Dizia o documento: "A preservação das importantes conquistas no combate à inflação... poderá demandar que a flexibilização adicional da política monetária seja conduzida com maior parcimônia." Outro analista considera a linguagem das atas "concisa e hermética". Ele lembra que uma das maiores qualidades do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), é o poder de comunicação. "O Fed ajusta alguns pontos apenas usando apenas as palavras", observa. "A linguagem do Copom parece bíblica. Cada um interpreta como quer." Exatamente como ontem.