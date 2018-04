Voith Paper investe R$ 4,1 mi em novo processo produtivo em SP A Voith Paper, divisão do Grupo Voith para o setor de papel e celulose, investiu cerca R$ 4,1 milhões na unidade fabril de São Paulo para implantar um novo conceito de produção de caixas de entrada e produtos de processo similar, em uma área de 1,25 mil metros quadrados. Conforme a empresa, a partir de agora, todas as atividades de construção metálica, usinagem e montagem, que antes eram feitas em espaços diferentes, passam a ser concentradas em um único local, o que confere agilidade e eficiência produtiva. "As máquinas construídas não precisam mais ser transportadas para cada uma das células de produção. O início, o meio e o fim do processo são feitos em um único local", explica em nota o presidente da Voith Paper América do Sul, Nestor de Castro Neto. Nessa unidade, será produzida e montada a nova máquina de papel cartão da Klabin, que será instalada na fábrica de Monte Alegre, em Telêmaco Borba (PR). A Voith Paper São Paulo já forneceu máquinas para mais de 50 países. No País, suas máquinas são responsáveis por cerca de 80% da produção de papéis para escrever e imprimir. A unidade sedia ainda o Centro de Competência para fabricação de papéis tissue, um dos cinco do grupo, destinado a atender ao mercado global.