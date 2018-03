Volatilidade no preço do petróleo pode mexer com mercados A agenda de indicadores econômicos no Brasil está vazia, enquanto no exterior será divulgado apenas o desempenho do comércio varejista nas quatro semanas até o último 6 nos Estados Unidos, que pode mexer com os preços dos ativos. Além disso, os mercados podem sofrer influências do petróleo, que nos últimos dias tem apresentado grande volatilidade com previsões de temperaturas mais frias nos Estados Unidos e especulações sobre um encontro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para decidir nova redução na produção. EUA/Comércio - A Instinet divulga, às 11h55, a pesquisa semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista nas quatro semanas até 6 de janeiro nos Estados Unidos.