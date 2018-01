Volatilidade persiste e petróleo termina o dia em alta Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). Operadores disseram que o mercado reagiu à redução dos estoques norte-americanos de derivados na semana passada, mas que esse não foi o principal fator para a alta. "Acho que os dados tiveram pouco a ver com a alta dos preços. Ela foi apenas uma continuação das oscilações para cima e para baixo que vimos nos últimos dias", afirmou Jim Ritterbusch, da Ritterbusch & Associates. Para Mike Guido, da área de fundos de hedge do Societé Générale, "o mercado continua a patinar em torno dos US$ 60 por barril. Embora os indicadores tenham contribuído para a alta dos preços, o mercado ainda não está suficientemente apertado para justificar uma grande virada para cima". Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para dezembro fecharam a US$ 59,83 por barril, em alta de US$ 0,90, ou 1,53%; a mínima foi em US$ 58,88 e a máxima em US$ 60,30. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para dezembro fecharam a US$ 59,59 por barril, em alta de US$ 1,11, ou 1,90%, com mínima em US$ 58,46 e máxima em US$ 59,89. As informações são da Dow Jones.