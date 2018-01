Volatilidade pode predominar na Bovespa com vencimento de opções São Paulo, 12 de fevereiro - A segunda-feira pode ser de volatilidade na Bovespa. É que hoje é dia de vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista e, normalmente nessas ocasiões, o mercado de ações tende a ficar indefinido, oscilando ora para um lado ora para outro. Isso porque os investidores, mais que em outros dias, atuam para garantir o melhor desempenho de suas carteiras. Bovespa/Opções - Vencimento de opções sobre ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de fevereiro. Balança/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga, às 10h30, o resultado da balança comercial da segunda semana de fevereiro. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Balanços/Brasil - As empresas brasileiras Bradesco e Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) divulgam balanços. EUA/Tesouro - O Tesouro Nacional dos Estados Unidos divulga, às 17 horas, o resultado das contas do governo federal em janeiro.