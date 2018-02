Volks cai 2,6% em Frankfurt com disputa no Brasil As ações da Volkswagen cediam 2,6%, para 61,81 euros, na Bolsa de Frankfurt, curvando-se significativamente às preocupações sobre sua disputa trabalhista na sua unidade brasileira. Segundo um operador, o que pesa, propriamente, é a ameaça da companhia de fechar a unidade, em São Bernardo do Campo, caso os trabalhadores não aceitem o plano de reestruturação apresentado pela empresa. As informações são da Dow Jones.