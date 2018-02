Volks cai na Bolsa de Frankfurt por fim de greve no Brasil As ações da Volkswagen eram negociadas em baixa de 0,17%, a 63,24 euros, na Deutsche Börse, por volta das 7h16 (de Brasília). Investidores avaliam como negativas as notícias de fim da greve em sua unidade no ABC, em São Paulo, após a companhia ter concordado em suspender as demissões anunciadas previamente. "Isso significa que a Volkswagen cedeu aos trabalhadores", comentou um operador. Segundo essa fonte, a Volkswagen parece não ter uma margem para ação em relação à questão das negociações com funcionários. As informações são da Dow Jones e da Deutsche Börse.