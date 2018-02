Volks confirma demissão de 1.800 funcionários Trabalhadores da Volkswagen de São Bernardo do Campo entraram em greve hoje, por tempo indeterminado. Cerca de 4 mil trabalhadores do turno da tarde entraram na fábrica por volta das 16 horas, mas permaneceriam com os braços cruzados. A paralisação foi aprovada em assembléia que reuniu cerca de 10 mil trabalhadores, incluindo o pessoal do turno da manhã e o pessoal administrativo. No início da tarde de hoje, a Volkswagen enviou 1.300 cartas a funcionários da ativa informando que eles serão demitidos a partir de 21 de novembro, quando termina o acordo trabalhista que dá direito à estabilidade. Outros 500 funcionários que estão afastados da produção desde 2003 e participam do Centro de Formação e Estudos também serão demitidos, num total de 1.800 cortes. Ao todo, a fábrica Anchieta emprega 12,4 mil trabalhadores. Os demitidos receberão apenas os direitos previstos na lei, sem incentivos extras, conforme oferecido em acordos anteriores. Amanhã de manhã o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realiza nova assembléia para determinar a estratégia de paralisação. A direção da Volks confirmou no fim da tarde o envio das 1,8 mil cartas.