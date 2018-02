Volks diz que cisão da unidade de veículos pesados não está nos planos A Volkswagen não está interessada na cisão da divisão de veículos pesados da companhia, segundo o porta-voz da unidade Bernd Wiedemann. "Faz mais sentido ser um fornecedor completo", disse no início da exposição internacional de automóveis "Annual International Automobile Exhibition" (IAA), em Hannover (Alemanha). O comentário de Wiedemann foi feito em meio a boatos de que a Volkswagen estaria interessada em integrar a unidade de caminhões pesados no Brasil com operações das companhias Scania e Man. A unidade de veículos comerciais pode se tornar independente no futuro. "Tudo é possível", comentou Wiedemann. A sueca Scania, que é controlada pela Volkswagen com participação 34%, rejeitou na última segunda-feira uma oferta da alemã Man de 9,6 bilhões de euros, numa transação que poderia criar a maior montadora de caminhões da Europa. A companhia alemã, entretanto, ainda está em negociações com a sueca e poderá ainda aumentar o valor da proposta. As informações são da Dow Jones.