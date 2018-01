Volks encerra produção do Golf na Bélgica e faz reestruturação O grupo alemão Volkswagen anunciou que vai encerrar a produção do modelo Golf em sua fábrica de Bruxelas. Em comunicado, a montadora revelou que o carro agora será fabricado em duas localidades na Europa Ocidental - Mosel e Wolfsburg, na Alemanha - ao invés de três. O grupo afirmou ter planos de continuar em Bruxelas e que a administração local já iniciou as negociações com os representantes dos trabalhadores sobre o futuro da unidade. A empresa não forneceu detalhes como prazo para a reestruturação ou o número de demissões previsto. Em comunicado, a Volks revelou que a reestruturação das operações em Bruxelas foi motivada pela saturação do mercado de carros da Europa Ocidental e problemas gerados pelo excesso de capacidade. As fábricas da Volks na região não estão operando a plena capacidade, apesar de registrarem um aumento no market share. Além disso, a depreciação do dólar e altas taxas de importação em mercados que estão crescendo como Rússia, Índia e China limitaram as oportunidades de exportação da Europa Ocidental, afirma a montadora. Os altos salários dos trabalhadores da Volks na Alemanha estão resistindo ao amplo programa de reestruturação nos últimos meses, em meio à baixa utilização de suas fábricas e pressão de preços no mercado internacional de automóveis. O principal responsável por isso é a redução de mais de 20 mil empregos na Alemanha. Outras medidas para otimizar as operações no país devem ser implementadas, revelou o grupo (sem fornecer detalhes). Após os cortes na Alemanha, outras fábricas da Volkswagen estão sendo incorporadas ao programa de reestruturação para "garantir produção competitiva e capacidade utilizada" nas operações da companhia na Europa Ocidental. As informações são da Dow Jones.